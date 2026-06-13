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15:25, 13 июня 2026Спорт

Мостовой сделал прогноз на матч Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Александр Мостовой предсказал победу Бразилии над Марокко на ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Сборная Бразилии

Сборная Бразилии. Фото: Caean Couto / IMAGN IMAGES via Reuters

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира-2026 между Бразилией и Марокко. Об этом сообщает «Ставка ТВ».

Экс-игрок отметил, что матч будет очень напряженным. «Марокко точно поборется, но все-таки класс бразильцев должен сказаться. Думаю, здесь будет тяжелая победа Бразилии — примерно 2:1», — заявил Мостовой.

Ранее был назван фаворит матча. Аналитики отдают предпочтение бразильцам. На их победу можно поставить с коэффициентом 1,71. Успех марокканцев оценивается коэффициентом 5,60.

Бразилия и Марокко выступают на мундиале в группе С. Команды проведут встречу в ночь на воскресенье, 14 июня.

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