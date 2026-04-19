Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 19 апреля 2026МирЭксклюзив

Венгерский политолог назвал возможную уступку Мадьяра в отношениях с Россией

Политолог Штир: Мадьяр может отказаться от участия России в проекте АЭС «Пакш 2»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр может отказаться от участия России в проекте атомной электростанции «Пакш 2» в качестве уступки Европейскому союзу (ЕС). На это в интервью «Ленте.ру» указал венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

По словам политолога, Венгрия сможет иметь особую позицию в Евросоюзе по взаимодействию с Россией. Прежде всего, Петер Мадьяр будет готов отстаивать импорт российской нефти. Однако в других аспектах он может уступить руководству ЕС для выстраивания более тесных отношений с Брюсселем.

«Ему придется идти на уступки — например, в вопросе участия России в строительстве атомной электростанции "Пакш 2"», — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Олег Бондаренко назвал ключевые вопросы в сотрудничестве России и Венгрии при Петере Мадьяре. По его словам, он продолжит взаимодействовать с Москвой в сфере энергетики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok