Названы ключевые вопросы в сотрудничестве России и Венгрии при новом премьере

Политолог Бондаренко: Мадьяр продолжит решать вопросы энергетики с Россией

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продолжит решать вопросы энергетики с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Вопросы поставок энергоресурсов в любом случае придется решать с Россией», — подчеркнул он.

По словам политолога, от двустороннего сотрудничества в сфере энергетики выигрывает прежде всего Венгрия. Именно поэтому венгерские власти вряд ли откажутся от покупки российской нефти и газа и участия России в строительстве атомной электростанции «Пакш-2».

Ранее Олег Бондаренко описал курс Петера Мадьяра по Украине. По его словам, он вряд ли будет сговорчивее по вопросам ее поддержки, чем его предшественник Виктор Орбан.