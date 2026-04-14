Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 14 апреля 2026МирЭксклюзив

Названы ключевые вопросы в сотрудничестве России и Венгрии при новом премьере

Политолог Бондаренко: Мадьяр продолжит решать вопросы энергетики с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продолжит решать вопросы энергетики с Россией. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Вопросы поставок энергоресурсов в любом случае придется решать с Россией», — подчеркнул он.

По словам политолога, от двустороннего сотрудничества в сфере энергетики выигрывает прежде всего Венгрия. Именно поэтому венгерские власти вряд ли откажутся от покупки российской нефти и газа и участия России в строительстве атомной электростанции «Пакш-2».

Ранее Олег Бондаренко описал курс Петера Мадьяра по Украине. По его словам, он вряд ли будет сговорчивее по вопросам ее поддержки, чем его предшественник Виктор Орбан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok