13:39, 30 апреля 2026

Мадьяр повторил требование Орбана к Киеву перед переговорами о членстве в ЕС

Bloomberg: Мадьяр увязал вступление Украины в ЕС с правами закарпатских венгров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Украины расширения прав венгерского меньшинства, прежде чем одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в Евросоюз (ЕC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

В Брюсселе обсуждение этого вопроса состоялось на встрече Мадьяра с главой Европейского совета Антониу Коштой. Венгерская сторона выдвинула требования, касающиеся доступа к образованию на венгерском языке. По сути, они повторяют список из 11 пунктов, который ранее представил премьер-министр республики Виктор Орбан.

По словам источников, в ЕС оказывают давление на будущего венгерского лидера, чтобы он смягчил позицию. Однако Мадьяр пообещал восстановить разорванные связи с Брюсселем, но при этом разделяет мнение Орбана об ответственности Будапешта за этнических венгров в соседних странах.

Ранее Орбан пожаловался на мобилизацию закарпатских венгров в «терпящую поражение» украинскую армию. Он добавил, что это является одной из тысячи причин, по которым Будапешт выступает за мир, в то время как европейские лидеры планируют и дальше тратить деньги на поддержку Вооруженных сил Украины и «подготовку к большой войне». Орбан поддержал усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и выразил надежду на их успех.

