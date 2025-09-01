Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 1 сентября 2025Экономика

В докторской колбасе нашли кишечную палочку

Shot: В докторской колбасе «Село Зеленое» нашли кишечную палочку
Вячеслав Агапов

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В докторской колбасе из «Ашана» нашли кишечную палочку. Об этом со ссылкой на исследование сообщает Telegram-канал Shot.

Кишечную палочку обнаружили в образце докторской колбасы категории А от бренда «Село Зеленое». Продукцию мясокомбината «Кунгурский» проверяли в магазинах в Татарстане. Также эксперты выявили микробную трансглютаминазу (мясной клей) в твороге «Резной палисад» от АО «Северное молоко» — образцы с запрещенной добавкой нашли в Вологодской области. Добавка повышает риск развития онкологических заболеваний, отмечают специалисты

В одном из населенных пунктов Республики Адыгея в магазине также обнаружили четырехкратное превышение микроорганизмов в свинине для шашлыка «Фермерская». Торговой сети «Ашан» выдали предостережения.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили кишечную палочку в пиве «Жигули барное экспорт». Эксперты взяли пробы популярного светлого фильтрованного напитка. Производитель пенного, где нашли заражение, — «Московская пивоваренная компания» (МПК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Федерации альпинизма России заявили, что застрявшую на пике Победы Наговицину могли спасти. Что для этого нужно было сделать?

    На Западе возмутились отношением фон дер Ляйен к Путину

    Избивший россиянку в центре столицы мужчина получил срок

    Экономию Индии на покупке российской нефти оценили

    Стало известно о смерти российской школьницы после линейки 1 сентября

    Якубович поиронизировал над слухами о проблемах со здоровьем и назвал их полной хренью

    Раскрыты последствия атаки ВСУ на Краснодарский край

    Врач раскрыла простой тест для определения обезвоживания

    На покалеченную в Дубае украинскую модель подали в суд за клевету

    России предрекли бум кибермошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости