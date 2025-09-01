В докторской колбасе нашли кишечную палочку

Shot: В докторской колбасе «Село Зеленое» нашли кишечную палочку

В докторской колбасе из «Ашана» нашли кишечную палочку. Об этом со ссылкой на исследование сообщает Telegram-канал Shot.

Кишечную палочку обнаружили в образце докторской колбасы категории А от бренда «Село Зеленое». Продукцию мясокомбината «Кунгурский» проверяли в магазинах в Татарстане. Также эксперты выявили микробную трансглютаминазу (мясной клей) в твороге «Резной палисад» от АО «Северное молоко» — образцы с запрещенной добавкой нашли в Вологодской области. Добавка повышает риск развития онкологических заболеваний, отмечают специалисты

В одном из населенных пунктов Республики Адыгея в магазине также обнаружили четырехкратное превышение микроорганизмов в свинине для шашлыка «Фермерская». Торговой сети «Ашан» выдали предостережения.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили кишечную палочку в пиве «Жигули барное экспорт». Эксперты взяли пробы популярного светлого фильтрованного напитка. Производитель пенного, где нашли заражение, — «Московская пивоваренная компания» (МПК).