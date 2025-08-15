Экономика
17:42, 15 августа 2025

В популярном российском пиве нашли кишечную палочку

Вячеслав Агапов

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom  

Специалисты Роспотребнадзора выявили бактерии группы кишечной палочки в пиве «Жигули барное экспорт». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Эксперты взяли пробы популярного светлого фильтрованного напитка. Производитель пенного, где нашли заражение, — «Московская пивоваренная компания» (МПК).

Продукцию признали небезопасной, а выпустившей его компании выдали предостережение.

Ранее эксперты Роскачества нашли в варениках кишечную палочку и избыток дрожжей. Проверка охватила 20 различных наименований товаров. В продукции 16 торговых марок в сетевых магазинах обнаружили кишечную палочку, однако в большинстве исследуемых товаров ее содержание не превысило норму. В варениках «Морозко» и «Цезарь» нашли несоответствие по количеству микроорганизмов. В продукции последних также подтвердили содержание дрожжей сверх нормы.

