В российских варениках нашли избыток дрожжей

Shot: В варениках «Морозко» и «Цезарь» нашли кишечную палочку и избыток дрожжей

В российских варениках нашли кишечную палочку и избыток дрожжей. Об этом со ссылкой на данные Роскачества сообщает Telegram-канал Shot.

Проверка охватила 20 различных наименований вареников. В продукции 16 торговых марок, которая продается в сетевых магазинах, обнаружили кишечную палочку, однако в большинстве исследуемых товаров ее содержание не превысило норму. При этом в варениках «Морозко» и «Цезарь» нашли несоответствие по количеству микроорганизмов. В продукции последних также подтвердили содержание дрожжей сверх нормы.

Как отмечают авторы исследования, у вареников нет ГОСТа, что позволяет многим производителям представлять их как «макароны с начинкой», что освобождает продукт из-под действия строгих стандартов безопасности.

Глава Роскачества Максим Протасов пообещал в скором времени устроить проверку продукции, продаваемой под брендом «дубайский шоколад». Исследования потребовались из-за растущей популярности сладостей, произведенных небольшими компаниями, чаще всего работающими в формате домашних или семейных цехов. Такая продукция активно распространяется через онлайн-ретейл, что создает сложности для контроля, признал он.