Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:56, 27 июня 2025Экономика

В российских варениках нашли избыток дрожжей

Shot: В варениках «Морозко» и «Цезарь» нашли кишечную палочку и избыток дрожжей
Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Rey / Shutterstock / Fotodom

В российских варениках нашли кишечную палочку и избыток дрожжей. Об этом со ссылкой на данные Роскачества сообщает Telegram-канал Shot.

Проверка охватила 20 различных наименований вареников. В продукции 16 торговых марок, которая продается в сетевых магазинах, обнаружили кишечную палочку, однако в большинстве исследуемых товаров ее содержание не превысило норму. При этом в варениках «Морозко» и «Цезарь» нашли несоответствие по количеству микроорганизмов. В продукции последних также подтвердили содержание дрожжей сверх нормы.

Как отмечают авторы исследования, у вареников нет ГОСТа, что позволяет многим производителям представлять их как «макароны с начинкой», что освобождает продукт из-под действия строгих стандартов безопасности.

Глава Роскачества Максим Протасов пообещал в скором времени устроить проверку продукции, продаваемой под брендом «дубайский шоколад». Исследования потребовались из-за растущей популярности сладостей, произведенных небольшими компаниями, чаще всего работающими в формате домашних или семейных цехов. Такая продукция активно распространяется через онлайн-ретейл, что создает сложности для контроля, признал он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о недавней отработке НАТО ударов по России и прорыва ее ПВО

    В спецназе «Ахмат» напомнили наказ Кадырова православным военным

    Запасы взятого под контроль ВС РФ крупного месторождения лития в ДНР оценили

    Захарова шуткой ответила Мерцу о ситуации с вызовом посла

    Туск не захотел становиться вторым «папочкой Дональдом»

    Под Москвой пятилетний ребенок выпал из катера при столкновении с другим судном

    Найден ключ к замедлению старения организма

    Будущее «Северного потока — 2» обеспокоило власти Германии

    Российская биржа запустит торги заблокированными акциями

    В России перечислили не являющиеся основанием для назначения выплат болезни бойцов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости