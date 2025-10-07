Россия
10:44, 7 октября 2025

В правительстве раскритиковали идею отправлять желающих развестись россиян к психологу

Правительство отправило на доработку проект о психологической помощи при разводе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom

В правительстве раскритиковали идею отправлять желающих развестись россиян к психологу. Комиссия по законопроектной деятельности правительства Россия подготовила отрицательный отзыв на законопроект и отправила его на доработку, пишет «Коммерсантъ».

Правительственная комиссия обратила внимание на то, что проект закона не согласуется с положениями Гражданского процессуального кодекса о том, что примирительная процедура проводится на добровольной основе.

Из заключения правительства также следует, что инициатива требует дополнительных пояснений в части установления сроков для примирения супругов.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе.

Ранее с инициативой предоставлять психолога тем россиянам, которые подали заявление на развод, выступили депутаты Госдумы Артем Метелев, Анна Кузнецова, Игорь Антропенко, а также сенатор Дмитрий Перминов. В частности, было предложено наделить суд правом назначить срок для примирения супругов в пределах трех месяцев.

