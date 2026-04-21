Продавцы на маркетплейсах пожаловались на проблемы из-за борьбы с VPN

«Ъ»: Ограничения маркетплейсов при заходе через VPN привели к снижению продаж

Ограничения захода с использованием VPN-сервисов на крупнейшие российские маркетплейсы привели к проблемам продавцов, которые теряют трафик и спонтанные покупки. Об этом со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о том, что некоторые покупатели получают ссылку на карточку, но из-за включенного VPN-соединения не могут зайти на нее, после чего теряют интерес к товару.

Потери оцениваются примерно в 2-3 процента рекламных переходов, рассказал коммерческий директор аналитического сервиса в сфере e-com Oborotru Владимир Бугаевский. По его словам, просадка есть, и это уже стало проблемой для отрасли. С одной стороны, оплачиваемый клик происходит, но действия, ради которого он необходим нет.

Гендиректор платформы для автоматизации бизнеса на маркетплейсах JVO Максим Логинов подтвердил падение доли продаж, полученных за счет внешних рекламных интеграций, так как необходимость включать и выключать VPN приводит к оттоку клиентов. По его словам, самим маркетплейсам такая ситуация финансово выгодна, потому что вынуждает продавцов больше вкладываться во внутренние механизмы продвижения.

Между тем гендиректор и владелец бренда Rels Иван Петраков напомнил, что пользователи VPN остаются самой платежеспособной группой, а помимо проблем с блокировкой страниц, свое влияние оказывает падение трафика внутренних российских каналов. Дело в том, что люди начинают меньше пользоваться отечественными сервисами, не работающими через VPN, и эффективность рекламы через них падает.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туристы не могут зайти в отечественные приложения за границей. Недоступными для них оказались сервисы для покупки билетов, портал «Госуслуги», маркетплейсы и другие ресурсы.