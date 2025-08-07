Отбывающий 88-летний срок заключенный рассказал о тюремном быте

Пользователь Reddit с ником Safety387 рассказал о своей жизни в американской тюрьме строгого режима. Он отсидел 8 лет из своего 88-летнего срока за вторжение в дом и ограбление, при этом 23 года — реальный срок, а оставшиеся 65 — условный.

«Чем я тут занимаюсь? Читаю книги, смотрю сериалы и фильмы, занимаюсь спортом и очень много планирую. Я распланировал всю свою жизнь — от бизнеса, который хочу открыть, до путешествий, в которые отправлюсь после освобождения. Не могу сказать, что мне скучно, я не бездельничаю», — написал автор.

Он добавил, что в тюрьме нет проблем с техникой, но она дороже, чем на свободе. У него есть смартфон, и если его отберут при обыске, то он просто купит себе новый. За это придется заплатить от 1,5 тысячи до 3,5 тысячи долларов. В саму тюрьму гаджеты попадают благодаря охранникам. Кроме того, в его камере есть небольшой телевизор, но на нем ограниченный набор каналов.

«Не могу сказать, в какой именно тюрьме я нахожусь, но это тюрьма строгого режима. То есть у охранников есть собаки и оружие. А около двух месяцев назад за пару часов девять человек получили ножевые ранения. Несмотря ни на что, это достаточно суровое место», — заключил мужчина.

Ранее работающий надзирателем пользователь Reddit рассказал о том, как обезопасить себя во время отбывания срока в американской тюрьме. По его словам, основное правило — заниматься своими делами.