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07:31, 23 июля 2025Интернет и СМИ

Надзиратель рассказал о лучшем способе обезопасить себя в тюрьме

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bing Guan / Reuters

Работающий надзирателем пользователь Reddit с ником Marvelguy1975 рассказал о том, как обезопасить себя во время отбывания срока в американской тюрьме. По его словам, основное правило — заниматься своими делами.

«Чтобы выжить, лучше не путаться ни у кого под ногами и держаться особняком, потому что в тюрьме полно самых разных людей. Не стоит вступать в местные банды или брать у кого-то в долг», — посоветовал автор.

Он добавил, что в его тюрьме нет расизма как такового и люди с разным цветом кожи ладят друг с другом и общаются. При этом от каждого заключенного ждут, что он будет проводить свободное время с представителями своей расы и оказывать им поддержку. Но на практике конфликты все же случаются.

«Однажды на площадке для отдыха устроили беспорядки около 50 человек. Все из-за того, что какой-то афроамериканец украл кроссовки у испаноязычных парней. В итоге группировки устроили настоящую поножовщину, многие получили ранения. Бывают инциденты и помельче, например, я видел, как одного человека ударили ножом в глаз во время стрижки. А другому разрезали рот от уха до уха», — отметил Marvelguy1975.

Надзиратель уточнил, что около трети тюремного контингента — люди, осужденные за сексуальные преступления против несовершеннолетних. С ними, по его словам, обращаются плохо. Но при этом у самих педофилов также есть своя внутренняя иерархия — те, кто просто скачивал фото с насилием над детьми, считают себя лучше тех, кто физически насиловал детей.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как отказался выполнять условие сидящей в тюрьме сестры. Мужчина пожаловался, что столкнулся с осуждением со стороны родственников.

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