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06:00, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Попавшая в тюрьму на 12 лет женщина поссорилась с братом из-за одного требования

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пользователь Reddit с ником Outside_The_Walls рассказал, как отказался выполнять условие сестры, сидящей в тюрьме. Мужчина пожаловался, что столкнулся с осуждением со стороны родственников.

Рассказчик объяснил, что его сестру посадили в тюрьму на 12 лет, так как она восемь лет не платила налоги, занимаясь бизнесом. Мужчина уточнил, что у его сестры есть дочь. Чтобы та не попала в приемную семью, он забрал ребенка к себе. Автор поста добавил, что у него есть пятеро своих детей, однако племянница ни в чем не нуждается в его семье.

Автор поста добавил, что тюрьма находилась далеко от его дома, поэтому он раз в месяц возил девочку на встречу с матерью, селился в гостинице неподалеку и проводил там выходные. Когда сестру рассказчика перевели в колонию, находившуюся ближе к месту жительства ее брата, женщина потребовала, чтобы дочь привозили на встречи с ней каждую неделю.

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Мужчина уточнил, что тюрьма, куда перевели его сестру, находится в шести часах езды на автомобиле от его дома. «Если бы я выполнил ее требования, мне бы пришлось проводить за рулем по 12 часов в неделю, а моей племяннице — отказаться от своих дел, чтобы навещать мать в тюрьме», — посетовал автор поста и добавил, что отказался выполнять требование сестры.

Женщина в ответ на это заявила, что таким образом брат настраивает дочь против нее, а также провоцирует то, что они отдаляются друг от друга. Родственники мужчины также выразили недовольство его решением и заявили, что он не должен препятствовать общению матери и дочери.

«Невозможно ездить туда каждые выходные. Даже тебе. У вас есть еще пятеро детей, которые не успевают проводить время с вами», «Ребенку необязательно проводить каждые выходные в тюрьме — она не сделала ничего плохого», — высказались комментаторы. Они поддержали рассказчика и посчитали его отказ сестре нормальным шагом.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit, как он сделал предложение своей возлюбленной и столкнулся с осуждением. Комментаторы сочли, что герой истории предложил девушке выйти замуж слишком поздно.

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