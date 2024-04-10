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08:00, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Мужчина сделал предложение возлюбленной и столкнулся с осуждением

Фото: René Ranisch / Unsplash

Пользователь Reddit с ником throwra558800 рассказал на портале, что сделал предложение своей возлюбленной. В комментариях пользователи сети признались, что их разозлила одна деталь в его рассказе.

Мужчина объяснил, что предложил своей девушке выйти за него замуж после 12 лет отношений. Возлюбленная отказала герою истории, отметив, что хотела бы, чтобы их отношения продолжали быть такими, как раньше. При этом автор подчеркнул, что девушка говорила о желании построить семью с ним на третьем году их романтических отношений, однако позже она не поднимала эта тему. «Я действительно не знаю, стоит ли мне продолжать отношения или просто расстаться. Мне больно, но я очень люблю ее и не знаю, что делать в этой ситуации», — пожаловался throwra558800.

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Автор поста столкнулся с осуждением в комментариях под постом. Пользователи высказали недовольство тем, что он предложил возлюбленной пожениться так поздно. «Она была готова с самого начала, но он долго не делал ей предложение. Неудивительно, что она потеряла терпение», «Автор, какого черта вы чувствуете себя отвергнутым и обиженным только потому, что впервые задумались о свадьбе?», «12 лет — это слишком много. (...) Ваши отношения уже давно закончились», — высказались они.

Ранее девушка рассказала на Reddit, что рассказала супругу свой секрет и была осуждена. По ее словам, она раскрыла мужу, что у нее был тайный счет.

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      Мария Большакова
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