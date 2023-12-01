Женщина раскрыла мужу давний секрет и столкнулась с осуждением

Пользовательница Reddit с ником Heavy_Progress8165 поделилась историей о том, как раскрыла мужу свой давний секрет и столкнулась с негативной реакцией. По словам женщины, ее осудил как супруг, так и его семья.

Героиня истории рассказала, что 22 года назад по совету бабушки завела секретный счет. «Она внушила мне мысль, что у женщины должен быть банковский счет, о котором не будет знать партнер. Она говорила, что у нее было много подруг, (...) которым пришлось сбегать от своих мужчин посреди ночи, не имея ничего, кроме одежды», — пояснила женщина. Она уточнила, что за время существования этого счета накопила крупную сумму.

По словам авторши поста, недавно ее подруга решила с детьми уйти от своего мужа, но супруг забрал все ее деньги и заблокировал доступ к сбережениям. Рассказчица решила помочь свой близкой знакомой и отдала ей 15 тысяч долларов со секретного счета. Их подруга потратила на адвоката и новое жилье.

Узнав об этом, муж героини поинтересовался, откуда у ее подруги появились деньги. Тогда пользовательница сообщила супругу о своем секретном счете. «Он был в ярости. Во-первых, он был взбешен тем, что у меня был секретный счет, а во-вторых, тем, что я отдала такую крупную сумму», — описала случившееся Heavy_Progress8165.

Муж женщины раскрыл давний секрет супруги своей семье. Его родственники назвали женщину сволочью. Рассказчица призналась, что не понимает, почему супруг и его родственники так разозлились.

В комментариях пользователи осудили женщину. Они заявили, что героиня обманывала мужа на протяжении всего брака. По их мнению, иметь раздельный бюджет в семье нормально, но авторше поста стоило открыто поговорить с супругом об этом.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как, раскрыв секрет коллеге о его возлюбленной, разрушила их отношения.