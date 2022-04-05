Девушка раскрыла секрет другу и разрушила его отношения с возлюбленной

Девушка рассказала другу, почему коллега встречается с ним, и разрушила их отношения

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла другу секрет его возлюбленной. Она рассказала молодому человеку, почему коллега встречается с ним, и в результате разрушила их отношения.

«У меня есть друг с работы Бен, которому я много лет нравилась, но мне было это неинтересно. Когда я с ним познакомилась, у меня уже был парень, за которого позже я вышла замуж», — поделилась автор истории.

Героиня истории рассказала, что у них с Беном есть еще одна коллега Кейт — голубоглазая блондинка. «Два месяца назад я увидела, как Кейт плачет на парковке. Оказалось, что ее бросил парень, когда узнал, что она беременна», — вспомнила рассказчица.

«После расставания Кейт каждый день ходила на свидания с парнями, у которых были голубые глаза и светлые волосы, как и у ее бывшего парня», — написала авторша поста. Кейт сказала ей, что ищет отца своему будущему ребенку, поэтому встречается с людьми, похожими на ее экс-возлюбленного.

«Месяц назад мы обедали с Беном, и он признался, что начал встречаться с Кейт. Бен — единственный парень в нашем офисе со светлыми волосами и голубыми глазами», — поделилась рассказчица. Тогда она попыталась объяснить другу, что их коллега ему не подходит. Позже девушка решила поговорить с Кейт и попросила не использовать ее друга в своих целях. «Она рассмеялась и сказала, что все в порядке, потому что он ни о чем не узнает», — добавила она.

Героиня истории призналась, что не смогла долго молчать и в итоге раскрыла Бену секрет Кейт. «Он посчитал, что я хочу разрушить их отношения, потому что я ревную и поняла, что потеряла хорошего парня», — вспомнила она. В ответ девушка сказала другу не жаловаться ей, когда он поймет, что их коллега встречается с ним только для того, чтобы у ребенка от другого мужчины был отец.

Рассказчица перестала общаться с Беном, и вскоре Кейт объявила в офисе о своей беременности. «Бен изменился в цвете лица и сразу посмотрел на меня. Они стали громко ругаться: Бен стал требовать тест на отцовство, а Кейт убеждала его в том, что в этом нет необходимости», — пересказала автор историю и добавила, что позже они расстались.

В комментариях под постом пользователи отметили, что автор поступила правильно, решив сообщить другу правду. «Бен не должен быть отцом ребенка без предварительного согласия», — написал пользователь. Большинство юзеров также осудили Кейт за жестокий обман и несправедливое отношение к Бену.