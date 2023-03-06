Силовые структуры
Путин назначил нового замдиректора ФСИН
Путин назначил генерал-майора внутренней службы Гиричева на должность замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева на должность замдиректора ФСИН. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также Гиричев был освобожден от должности главы УФСИН по Владимирской области.
В документе уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что Путин оценил работу российских спецслужб во время выступления на коллегии ФСБ.