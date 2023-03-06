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19:26, 6 марта 2023Силовые структуры

Путин назначил нового замдиректора ФСИН

Путин назначил генерал-майора внутренней службы Гиричева на должность замдиректора ФСИН

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева на должность замдиректора ФСИН. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Гиричев был освобожден от должности главы УФСИН по Владимирской области.

В документе уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Путин оценил работу российских спецслужб во время выступления на коллегии ФСБ.

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Елизавета Новикова
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