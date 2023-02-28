Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:59, 28 февраля 2023Силовые структуры

Путин оценил работу российских спецслужб

Путин заявил об эффективном выполнении долга перед родиной отечественными спецслужбами

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) оценил работу отечественных спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши спецслужбы всегда эффективно выполняли долг перед родиной, уверен, так будет и сейчас», — заявил глава государства.

Он добавил, что в условиях спецоперации необходимо усилить работу контрразведки и «поставить заслон» украинским диверсантам, а также держать под особым контролем российско-украинскую границу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал ФСБ сделать все для поддержки семей погибших в СВО сотрудников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В пяти регионах России за сутки произошли атаки беспилотников
Названы провоцирующие неприятный запах изо рта болезни
Роналдо назвал преемника Месси
Стала известна судьба пассажиров потерпевшего крушение под Мурманском вертолета
Блинкен пообещал суровые последствия Китаю за поддержку России
Названы курорты для отдыха в марте дешевле 100 тысяч рублей на двоих
В партии Зеленского не поддержали идею люстраций
Путин дал поручение ФСБ усилить контроль на границе с Украиной
Корвет «Совершенный» провел артиллерийские стрельбы
Вуди Харрельсон поделился теорией заговора о коронавирусе и был раскритикован
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.