Путин оценил работу российских спецслужб

Путин заявил об эффективном выполнении долга перед родиной отечественными спецслужбами

Президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) оценил работу отечественных спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши спецслужбы всегда эффективно выполняли долг перед родиной, уверен, так будет и сейчас», — заявил глава государства.

Он добавил, что в условиях спецоперации необходимо усилить работу контрразведки и «поставить заслон» украинским диверсантам, а также держать под особым контролем российско-украинскую границу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал ФСБ сделать все для поддержки семей погибших в СВО сотрудников.

