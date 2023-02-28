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15:54, 28 февраля 2023Силовые структуры

Путин призвал ФСБ сделать все для поддержки семей погибших в СВО сотрудников

Путин: ФСБ должна сделать все для поддержки семей погибших в СВО сотрудников службы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) призвал ведомство сделать все, чтобы поддержать семьи погибших в специальной военной операции (СВО) сотрудников службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что в рядах спецслужбы есть потери. «Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», — заявил Путин.

Кроме того, Путин поручил ФСБ усилить работу контрразведки и бороться с украинскими диверсионными группами. Президент отметил, что западные спецслужбы бросили против России дополнительные ресурсы, на что необходимо соответствующим образом реагировать — усилить работу контрразведки и бороться с диверсионными группами.

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Екатерина Власова
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