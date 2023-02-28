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15:53, 28 февраля 2023Силовые структуры

Путин поручил ФСБ усилить работу контрразведки

Путин поручил ФСБ усилить работу контрразведки для борьбы с диверсантами

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) поручил ведомству усилить работу контрразведки и бороться с украинскими диверсионными группами, передает РИА Новости.

Президент отметил, что западные спецслужбы бросили против России дополнительные ресурсы, на что необходимо соответствующим образом реагировать — усилить работу контрразведки и бороться с диверсионными группами. При этом под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы.

Ранее глава государства оценил работу отечественных спецслужб и призвал ФСБ сделать все необходимое для поддержки семей погибших в СВО сотрудников.

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Илона Палей
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