Путин поручил ФСБ усилить работу контрразведки для борьбы с диверсантами

Президент России Владимир Путин во время выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) поручил ведомству усилить работу контрразведки и бороться с украинскими диверсионными группами, передает РИА Новости.

Президент отметил, что западные спецслужбы бросили против России дополнительные ресурсы, на что необходимо соответствующим образом реагировать — усилить работу контрразведки и бороться с диверсионными группами. При этом под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы.

Ранее глава государства оценил работу отечественных спецслужб и призвал ФСБ сделать все необходимое для поддержки семей погибших в СВО сотрудников.