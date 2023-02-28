Путин дал поручение ФСБ усилить контроль на границе с Украиной

Президент России Путин поручил ФСБ поставить заслон диверсантам на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу и поставить там заслон для диверсантов. Об этом он заявил, выступая на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

Глава государства поставил перед спецслужбой задачу по выявлению и пресечению деятельности лиц, пытающихся расколоть российское общество при помощи сепаратизма, национализма и неонацизма. Он отметил, что Запад использует экстремистов в своих интересах.