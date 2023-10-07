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15:06, 7 октября 2023Бывший СССР

Путин сел за руль и прокатил Мирзиеева на Aurus

Путин сел за руль и прокатил Мирзиеева на Aurus в свой день рождения

Президент России Владимир Путин сел за руль Aurus, чтобы прокатить коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщают журналисты РИА Новости из кремлевского пула в Telegram-канале.

Глава государства в свой день рождения решил показать внедорожник президенту Узбекистана. На опубликованных журналистами кадрах видно, как российский президент сидит за рулем автомобиля, на пассажирском кресле расположился Мирзиеев.

Мирзиеев приехал Россию с официальным визитом 5 октября после приглашения Путина, глава Узбекистана планирует остаться в стране до 7 октября. Сообщалось, что главы государств проведут переговоры в Москве. Кроме того, у узбекского лидера запланирована встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также поездка в Татарстан для переговоров с Миннихановым.

Путин и Мирзиеев подписали 11 документов по итогам переговоров, которые состоялись в Москве. В частности, главы государств приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран. Также стало известно, что правительства двух стран договорились об учреждении генерального консульства России в Самарканде.

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    Анастасия Шейкина
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