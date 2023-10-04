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13:34, 4 октября 2023Бывший СССР

Президент Узбекистана посетит Россию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Россию с визитом 5-7 октября

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Россию с официальным визитом 5-7 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Мирзиеев посетит страну по приглашению президента России Владимира Путина. Главы государств проведут переговоры в Москве. Кроме того, у узбекского лидера запланирована встреча с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также поездка в Татарстан для переговоров с главой республики Рустамом Миннихановым.

«Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах», — сказано в сообщении.

Ранее Путин назвал успешным развитие отношений России и Узбекистана «в духе стратегического партнерства и союзничества».

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    Варвара Кошечкина
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