Путин высказался о развитии отношений России и Узбекистана

Президент Путин заявил об успешном развитии отношений России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба лидера среднеазиатского государства.

В своем поздравлении Путин назвал успешным развитие отношений двух стран «в духе стратегического партнерства и союзничества». «Хорошую отдачу дает взаимодействие Москвы и Ташкента в СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структурах», — сказал он, выразив уверенность в планомерном наращивании конструктивных двусторонних связей во всех сферах.

Ранее в МИД России сообщали, что Узбекистан отправил гуманитарную помощь в пострадавшие от ударов Вооруженных сил Украины приграничные районы Белгородской области. Уточнялось, что в Шебекинский район были доставлены 12 тонн груза — детская и взрослая одежда, обувь, лекарства, а также школьные наборы для первоклассников.