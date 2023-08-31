Узбекистан направил гуманитарную помощь в приграничные районы Белгородчины

МИД РФ сообщил об отправке Узбекистаном гумпомощи в приграничье Белгородчины

Узбекистан отправил гуманитарную помощь в пострадавшие от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) приграничные районы Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга.

В Шебекинский район доставили 12 тонн груза, в нем — детская и взрослая одежда, обувь, медикаменты, школьные наборы для первоклассников.

«Российская сторона выражает глубокую признательность руководству Республики Узбекистан и ее гражданам за этот жест доброй воли, который идет от сердца и отражает высокий уровень взаимоотношений между двумя странами, основанных на прочных традициях дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — сказала Захарова.

Ранее Верховный суд Киргизии отменил приговор гражданину страны Аскару Кубанычбеку, осужденному за участие в специальной военной операции. Накануне доброволец прилетел в Киргизию, несмотря на риск быть задержанным, из-за болезни отца, которого он не видел три года.