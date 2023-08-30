Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 30 августа 2023Бывший СССР

В Киргизии отменили приговор гражданину страны за участие в СВО

Верховный суд Кигризии отменил приговор Кубанычбеку за участие в СВО

Фото: Viacheslav Ratynsky / Unsplash

Верховный суд Киргизии отменил приговор гражданину страны Аскару Кубанычбеку, осужденному за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агенство «Sputnik Ближнее зарубежье».

Мужчину ранее приговорили к 10 годам лишения свободы, но теперь его дело перенаправлено в районный суд Бишкека для нового рассмотрения в ином составе, говорится в сообщении.

Ранее Кубанычбек попросил гражданство России. «Я прошу выдать мне российский паспорт и гражданство, чтобы я смог отсюда выйти и быть с семьей», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

    Четыре катера с десантом ВСУ попытались высадиться в Крыму

    В «Сафари-парке» рассказали о состоянии животных на фоне пожара в Геленджике

    МИД Литвы вызвал посла Ватикана после слов Папы Римского о великой России

    Солист группы «Чай вдвоем» рассказал о нежелании матери переезжать в Москву

    В Киргизии отменили приговор гражданину страны за участие в СВО

    16-летняя фигуристка Горбачева впервые высказалась о своем исчезновении

    Стало известно местонахождение президента Габона после госпереворота

    Отложенную оплату по картам «Мир» начнут применять чаще

    Бывшего чиновника Минкульта осудили на 8,5 года за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости