В Киргизии отменили приговор гражданину страны за участие в СВО

Верховный суд Кигризии отменил приговор Кубанычбеку за участие в СВО

Верховный суд Киргизии отменил приговор гражданину страны Аскару Кубанычбеку, осужденному за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агенство «Sputnik Ближнее зарубежье».

Мужчину ранее приговорили к 10 годам лишения свободы, но теперь его дело перенаправлено в районный суд Бишкека для нового рассмотрения в ином составе, говорится в сообщении.

Ранее Кубанычбек попросил гражданство России. «Я прошу выдать мне российский паспорт и гражданство, чтобы я смог отсюда выйти и быть с семьей», — заявил он.

