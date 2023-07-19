Осужденный за участие в СВО гражданин Киргизии попросил гражданство России

RT: осужденный на родине за участие в СВО гражданин Киргизии попросил гражданство России

Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, которого на родине осудили на десять лет колонии за участие в специальной военной операции (СВО), попросил гражданство России. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Я прошу выдать мне российский паспорт и гражданство, чтобы я смог отсюда выйти и быть с семьей», — сказал Кубанычбек, объяснив, что будучи киргизом по национальности, считает себя россиянином.

Доброволец сообщил, что прилетел в Киргизию, несмотря на риск быть задержанным, из-за болезни отца, которого он не видел три года. В Бишкеке его арестовали силовики, поскольку правительство страны не одобряет участие граждан в СВО.

Кубанычбек также рассказал, что действия украинской стороны на Донбассе на протяжении последних восьми лет очень сильно его задевали, поэтому он принял решение пойти добровольцем на фронт.

Ранее стало известно о 38-летнем гражданине Узбекистана, который выступал за российскую сторону в боевых действиях на Украине, но оказался в бюрократическом тупике. На родине ему грозит 10 лет тюрьмы за службу в другой стране, при этом получить российский паспорт он не может.

