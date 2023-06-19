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23:22, 19 июня 2023Бывший СССР

Участвовавший в СВО доброволец из Узбекистана оказался в бюрократическом тупике

Mash: добровольцу из Узбекистана грозит 10 лет тюрьмы на родине за службу в России

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) на Украине на стороне России доброволец из Узбекистана оказался в бюрократическом тупике. На родине ему грозит 10 лет тюрьмы за службу в другой стране, при этом он не может получить российское гражданство. Его историей поделился Telegram-канал Mash.

38-летний гражданин Узбекистана с 2011 года живет в России. Он отправился в зону СВО в качестве добровольца, заключив контракт с Минобороны. Мужчина пробыл два месяца под Харьковом, затем вернулся и подался на российское гражданство. Однако для его получения необходимо отслужить год.

Мужчина решил заключить новый контракт, но не смог — по закону иностранцы могут съездить на фронт только один раз. Вернуться в Узбекистан он не может, поскольку там ему грозит тюрьма за службу в другом государстве. Гражданин Узбекистана обратился за помощью к президенту Федерации мигрантов Вадиму Коженову.

Ранее жительница Челябинска случайно отправила заявление на участие в специальной военной операции на Украине (СВО) в качестве добровольца через портал «Госуслуги». В поддержке ей объяснили, что отменить заявку невозможно.

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    Марина Совина
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