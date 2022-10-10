Россиянка случайно записалась в добровольцы СВО через «Госуслуги»

Жительница Челябинска случайно записалась в добровольцы СВО через портал «Госуслуги»

Жительница Челябинска случайно отправила заявление на участие в специальной военной операции на Украине (СВО) в качестве добровольца через портал «Госуслуги». В поддержке ей объяснили, что отменить заявку невозможно, пишет URA.RU.

Россиянка хотела через приложение узнать условия отбора мобилизованных. В результате поисков она нашла форму заявления для добровольцев и не смогла корректно закрыть страницу из-за мокрого экрана смартфона.

Заявление было отправлено, а спустя пять дней челябинка получила приглашение в военкомат — в нем говорилось, что девушку ждут через две недели с необходимыми документами. Тогда она решила обратиться в службу поддержки «Госуслуг».

«Вы можете не прийти, если получили положительное решение. Юридически никаких обязательств при оформлении заявки на запись в добровольцы не возникает», — объяснили челябинке специалисты.

На портале «Объясняем.рф» рассказали, что добровольцам, пожелавшим участвовать в СВО, могут отказать по ряду причин. Так, на фронт не допустят тех, кто превысил предельный возраст для добровольной мобилизации или не может служить по состоянию здоровья.