Добровольцам назвали причины отказа при частичной мобилизации в России

«Объясняем.рф»: добровольцам при мобилизации могут отказать по здоровью и гражданству

Россиянам, которые добровольно отправились в военкоматы в рамках частичной мобилизации, могут отказать по ряду причин. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

Там уточнили, что добровольцев могут не допустить к участию в специальной военной операции России на Украине (СВО), если выполнять задачи не позволяет состояние здоровья, а также при превышении предельного возраста для добровольной мобилизации — 60 лет.

Также отказ может последовать тем, кто не является гражданином России, отметили авторы госпортала.

Ранее стало известно, что военные пенсионеры призываются в рамках частичной мобилизации, если состояние их здоровья соответствуют требованиям призыва.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.