В России заявили о возможности мобилизации военных пенсионеров

«Объясняем.рф»: военные пенсионеры могут быть призваны в случае хорошего здоровья

Военные пенсионеры призываются в рамках частичной мобилизации, если состояние их здоровья соответствуют требованиям призыва. Об этом сообщает госпортал «Объясняем.рф».

Таким образом авторы госпортала ответили на вопрос, почему по частичной мобилизации не призывают военных пенсионеров, подходящих по возрасту.

«Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить свое желание быть мобилизованным», — говорится в сообщении.

Ранее россиянам перечислили уважительные причины для неявки в военкомат после получения повестки. Такими считаются утрата трудоспособности, вызванная заболеванием или увечьем человека, а также тяжелое состояние одного из родственников или участие в похоронах.