Перечислены уважительные причины для неявки в военкомат после получения повестки

«Объясняем.рф»: утрата трудоспособности служит уважительной причиной неявки в военкомат

После получения повестки россиянин может не явиться в военкомат по уважительным причинам. Они перечислены на официальном портале «Объясняем.рф».

Такими причинами считаются утрата трудоспособности, вызванная заболеванием или увечьем человека, а также тяжелое состояние одного из родственников или участие в похоронах.

Не явиться в военкомат можно в случае препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы, или обстоятельства, которое не зависит от человека. В их числе стихийное бедствие.

Помимо этого, призывная комиссия может признать уважительными и иные причины, говорится на правительственном портале.

«Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения. По окончанию действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова (повестки), явиться в военкомат», — сообщается там.

Ранее был описан порядок вручения повестки россиянам на работе. Военкоматы могут направлять повестку в отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки подлежащему призыву по мобилизации россиянину. В таком случае сотрудника, на имя которого пришла повестка, должны об этом уведомить. Если вручить документ работнику нет возможности, его нужно вернуть в военкомат.