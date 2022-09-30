Описан порядок вручения повестки россиянам на работе

«Объясняем.рф»: если невозможно вручить повестку работнику, наниматель должен вернуть ее

Работодатель должен вернуть повестку в военный комиссариат в случае, если нет возможности вручить ее работнику. Такой порядок действий описывает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Уточняется, что военкоматы могут направлять повестку в отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки подлежащему призыву по мобилизации россиянину. В таком случае сотрудника, на имя которого пришла повестка, должны об этом уведомить.

Если нет возможности вручить ее под роспись — в это время работник, например, находится в отпуске — повестку нужно вернуть в военный комиссариат.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

В ходе призыва был допущен ряд ошибок. В частности, в Хабаровске мобилизовали россиянина с диагностированной шизофренией. В другом российском регионе — Волгоградской области — призвали пенсионера с ишемией мозга и диабетом второй степени.

В ходе оперативного совещания с членами Совбеза 29 сентября глава государства потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации, и больше их не допускать.