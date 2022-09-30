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Россиянин с диагнозом «шизофрения» попал под частичную мобилизацию

Жителя Хабаровска с диагностированной шизофренией мобилизовали по повестке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россиянина с диагностированной шизофренией мобилизовали по повестке в Хабаровске. Об этом сообщается в Telegram-канале Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Хабаровском крае.

Супруга мобилизованного хабаровчанина рассказала, что ее муж с 2017 года состоит на учете в психиатрической больнице, но, несмотря на это, 26 сентября мужчину забрали по повестке и увезли в военную часть города Бикина.

«Я 28 числа приезжаю в часть, предоставляю им необходимые документы, на что они мне ответили, что разберутся. Звонит мне муж и говорит, что началось распределение по батальонам, его зачисляют в стрелковый», — поделилась женщина.

В ОНФ пообещали следить за событиями и добиваться возвращения призывника.

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Случаи ошибочной мобилизации россиян на фронт происходят все чаще. Так, в Ростове-на-Дону на службу призвали хромого стрелка с грыжей позвоночника, а в Волгоградской области по повестке забрали 63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга. На Сахалине служить отправили 40-летнего диабетика с пластинами в позвоночнике.

Юрист Анастасия Коптеева посоветовала россиянам оформить нотариальную доверенность на человека, который сможет представлять интересы призывника. В документе должно быть прописано право доверенного лица требовать любую медицинскую документацию в отношении доверителя.

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Варвара Родикова
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