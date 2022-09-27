Россиянина с металлическими пластинами в позвоночнике и диабетом мобилизовали

На Сахалине мобилизовали мужчину с металлическими пластинами в позвоночнике и диабетом

На Сахалине под объявленную частичную мобилизацию попал 40-летний диабетик с металлическими пластинами в позвоночнике. Об этом рассказала порталу «Сах.Ком» сестра россиянина.

Она пояснила, что ее брат служил в армии, однако в 2016 году мужчина сломал позвоночник в ДТП. Сахалинцу вместо позвонков поставили пластины, и он заново учился ходить. В 2020-м он попал в больницу с обострением из-за того, что не мог ходить и наклоняться. Также у россиянина сахарный диабет первого типа.

«Он постоянно проверяет себе сахар, колет инсулин. Если не уколет, начинает терять сознание. Какие там боевые действия, он даже доехать туда не сможет», — заявила родственница мужчины.

Она добавила, что мужчина предоставил в войсковую часть документы и выписной эпикриз из больницы. «Его повезли в госпиталь в Южно-Сахалинск. Он сходил к трем врачам, а потом терапевт ему сказал — ты годен», — отметила женщина, подчеркнув, что подала жалобу в военную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Асбесте Свердловской области повестка о призыве на мобилизацию пришла 59-летнему хирургу без боевого опыта, который перенес рак и имеет хронические заболевания.

На фоне большого числа подобных сообщений в Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.