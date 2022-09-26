В российском регионе мобилизовали перенесшего рак 59-летнего хирурга

В Свердловской области мобилизовали 59-летнего хирурга, перенесшего рак

В городе Асбесте Свердловской области повестка о призыве на мобилизацию пришла 59-летнему хирургу без боевого опыта, который перенес рак и имеет хронические заболевания. Об этом сообщила дочь мужчины, пишет E1.ru.

По ее словам, мужчина является врачом с 36-летним стажем. Он окончил кафедру медицинского вуза в звании младшего офицера. В данный момент у россиянина диагностированы мочекаменная болезнь, астигматизм, варикоз и гипертония. Кроме того, ему удалось пережить рак кожи.

Мужчине вручили повестку на работе 24 сентября. «Его в тот же день уволили. Сказали явиться к военкому наутро, с вещами. На горячей линии по мобилизации говорили, что он не должен быть призван», — рассказала дочь мобилизованного врача.

По словам женщины, 25 сентября ее отца увезли в часть в Елань для прохождения двухнедельной подготовки перед отправкой в Донбасс. Россиянка написала обращения в прокуратуру, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также постоянно звонила в областной военкомат.

В тот же день мобилизованного хирурга вызвали к прокурору, после чего его дочь сообщила журналистам о возвращении отца домой.

Это не первый случай, когда повестки вручаются гражданам без боевого опыта, а также страдающим различными заболеваниями. Ранее в Волгоградской области мобилизовали пенсионера с ишемией мозга и диабетом второй степени. По словам россиянина, врач заявил, что с его болезнями «можно идти на фронт». На следующий день глава администрации Среднеахтубинского района Николай Патрин сообщил РИА Новости, что мужчину вернули домой.

Похожий случай произошел в Саратовской области. Там мобилизовали 59-летнего старшего лейтенанта, который никогда не участвовал в боевых действиях и был только на трехмесячных сборах около 40 лет назад. Случай вызвал общественный резонанс, из-за чего региональный военкомат выяснил, что мужчина «не соответствует критериям отбора» в рамках объявленной в России частичной мобилизации. Его призыв отменили.

На фоне большого числа подобных сообщений в Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора». Как стало известно, теперь каждого призывника должны рассматривать отдельно. Это необходимо, чтобы под мобилизацию не попали люди в возрасте с инвалидностью и другие, не попадающие под призыв.