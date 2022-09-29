В российском городе мобилизовали хромого стрелка с грыжей

Don Mash: в Ростове-на-Дону мобилизовали хромого 39-летнего стрелка с грыжей позвоночника

В Ростове-на-Дону хромого стрелка с грыжей позвоночника призвали на службу несмотря на медицинские справки. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, 39-летний ростовчанин пришел по повестке в военкомат утром 25 сентября. Спустя два часа его уже якобы мобилизовали на службу в чеченское село Борзой.

«В пункте сбора и в военкомате он говорил, что по состоянию здоровья он не может быть призван и у него спинные грыжи, и ходит он фактически на одной ноге. Он хромает, и хромота эта очевидна. Ему ответили, что медкомиссия будет проходить в части», — рассказала жена ростовчанина, объяснив, что последующая медкомиссия была формальной.

По прибытии мобилизованный показал свои справки медсестрам, которые пообещали, что с ним свяжется врач. Из-за того что медик не выходил на связь, мужчина решил найти его самостоятельно. Врач объяснил, что написал командиру рапорт, чтоб ростовчанина отпустили. Однако на следующий день ситуация не изменилась, а командир заявил, что никакого рапорта не получал.

По утверждению ростовчанина, он не единственный из мобилизованных в селе Борзой, кто столкнулся с подобной проблемой.

Случаи ошибочного призыва россиян на фронт в последнее время не редкость — в Свердловской области повестка о призыве на мобилизацию пришла 59-летнему хирургу, перенесшему рак. Кроме того, в Волгоградской области мобилизовали 63-летнего пенсионера с ишемией мозга и диабетом, а инвалиду-колясочнику из Адыгеи выдали повестку в военкомат.

Эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий призвал россиян брать в военкомат максимальный пакет оригиналов медицинских справок и написать заявление на проведение врачебной комиссии.