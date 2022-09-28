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Россиянам с ограничениями по здоровью разъяснили порядок действий в военкомате

Врач Броницкий призвал россиян брать в военкомат максимальный пакет документов о здоровье

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В случае получения повестки россиянам с ограничениями по здоровью необходимо взять с собой в военкомат максимальный пакет оригиналов медицинских справок, чтобы защитить свои права на начальном этапе. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил врач и эксперт по медицинскому праву Сергей Броницкий.

«Если призывник максимально уверен, что его состояние здоровья не позволяет служить, то он должен в письменном виде обратиться в военкомат. Прямо написать: у меня есть такие-то ограничения, прошу рассмотреть вопрос о проведении военно-врачебной комиссии для определения степени годности к службе», — объяснил специалист необходимый порядок действий. Броницкий отметил, что с юридической точки зрения ограничений для призыва россиян с категорией «В» на сегодняшний день нет, однако с каждой отдельной ситуацией надо разбираться индивидуально.

Какую работу такой полуслепой человек может выполнять? Патроны складывать? А, допустим, у кого-то была удалена селезенка. Он может быть вполне успешен, не чувствовать каких-то ограничений. И у первого, и у второго человека категория может быть «В», то есть ограниченно годен, и у того, и у другого может быть группа инвалидности. Но только первого со зрением особо никуда не возьмешь, а второй в принципе может служить

Сергей Броницкийврач и эксперт по медицинскому праву

Медицинский юрист Полина Габай подтвердила важность предоставления документов врачебной комиссии в случае получения повестки под подпись. Перед посещением военкомата должны собрать справки даже люди с онкозаболеваниями. Им необходимо предоставить медицинские заключения, подтверждающие наличие злокачественного новообразования, результаты его лечения или сведения об отказе от лечения.

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Согласно разделу II Расписания болезней (ст. 8 и 9), подтвержденные злокачественные новообразования являются противопоказанием для призыва на военную службу и становятся основанием для присвоения категории годности «Д». Также это касается больных, которые прошли радикальное лечение первоначального злокачественного образования или завершили программную терапию при лечении злокачественных образований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.
Тех, кто прошел нерадикальное лечение, будут освидетельствовать в зависимости от результатов лечения и распространения злокачественного процесса.

Случаи ошибочной мобилизации

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. С тех пор было выявлены случаи ошибочного призыва граждан. Так, инвалиду-колясочнику из Адыгеи выдали повестку для явки в военкомат, а слепого на один глаз россиянина, пережившего 12 операций, признал годным к службе московский военкомат. Аналогичная ситуация произошла в Ростовской области. Там повестку получил 49-летний и слепой на один глаз Александр Чухлебов. По словам его сына, призывнику не предоставили возможности пройти медосмотр.

Под частичную мобилизацию также попали 40-летний диабетик из Сахалина с металлическими пластинами в позвоночнике и пенсионер из Волгоградской области с ишемией мозга и диабетом второй степени.

Ранее представитель Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский заявил, что призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. Также сообщалось, что, в соответствии с законом, не будут мобилизовать временно негодных по состоянию здоровья россиян, тех, кто занимается постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы, и имеющих на иждивении четверых и более детей до 16 лет.

24 сентября Минобороны провело общее собрание и отчитало военкоматы за привлечение к мобилизации «всех без разбора» несмотря на официальные разъяснения.

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Варвара Родикова
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