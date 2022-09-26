Пережившего 12 операций россиянина с плохим зрением мобилизовали в Москве

«Осторожно, новости»: в Москве мобилизовали россиянина с отслоением сетчатки и глаукомой

В Москве мобилизовали 27-летнего Владислава Команджиева, у которого не видит один глаз. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его мать Олесю Анатольевну.

По словам женщины, у сына серьезные проблемы со зрением — отслоение сетчатки и глаукома. Она рассказала, что россиянин пережил 12 операций. «Мой сын слепой, но все военные комиссии, учреждения подтвердили, что он годен к службе», — сообщила она.

В пятницу, 23 сентября, Команджиев пришел в военкомат Митинского района, где ему вручили повестку на сборы с отъездом в тот же день. Однако на медкомиссии офтальмолог выявил у россиянина проблемы со зрением и дал направление на медицинское обследование на сборном пункте.

Новую медкомиссию назначили на 26 сентября, но уже утром 24-го числа Владиславу позвонили и попросили срочно приехать на главный московский призывной пункт на Угрешской улице. Там комиссия еще раз проверила мужчине зрение и решила, что он здоров. После этого россиянина вернули в военкомат Митино и дали 10 минут на сборы. Матери Владислава работник военкомата сказал, что она обманывает, так как у ее сына отличное зрение.

По данным канала, сейчас Команджиев находится в 15-м полку Таманской дивизии в Наро-Фоминске.

Ранее сообщалось, что в городе Сафонове Смоленской области мобилизовали 57-летнего Василия Василевича. По словам его дочери Ольги, мужчина никогда не служил, а лишь учился на военной кафедре. Также сейчас у него имеются серьезные проблемы со здоровьем, а легкие работают лишь на 60 процентов.