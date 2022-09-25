В России мобилизовали 57-летнего мужчину с работающими на 60 процентов легкими

Жительница Сафонова Василевич сообщила о мобилизации ее 57-летнего отца с больными легкими

В городе Сафонове Смоленской области мобилизовали 57-летнего Василия Василевича. Об этом «Ленте.ру» сообщила дочь мужчины Ольга Василевич. Она рассказала, что ее отец никогда не служил, а лишь учился на военной кафедре. Также сейчас у него имеются серьезные проблемы со здоровьем, а легкие работают лишь на 60 процентов.

Мобилизация

Василий Василевич работает в «Смолэнерго», где занимается ремонтом техники. По словам его дочери, повестку мужчине вручили именно там в пятницу, 23 сентября.

«После обеда пришли на работу, повестку вручили и дали 13 часов, до 4 часов утра следующего дня собрать все вещи и вернуться на пункт сбора. Мама пошла вместе с ним спросить, почему так. В итоге наш военком сказал: "не переживайте, они будут в Донецке и в Луганске, с ними должно быть все хорошо". А то, что такой возраст не принадлежит ни призыву, ни по состоянию здоровья [не подходит], у них даже элементарно давление не померили, просто собрали и все», — рассказала она.

В субботу вечером Ольге удалось связаться с отцом. Он рассказал, что его увезли на сборы за 100 километров от дома в Смоленск. Где именно он находится, родным неизвестно. Телефон мужчине дают на короткое время.

В первый день он вообще в шоке был, даже толком ничего не сказал. А вчера вечером я с папой разговаривала, говорю: «пап, ты как?». Он говорит: «Оль, ну если бы мне было не под 60 лет. Заставляют бегать пенсионера. Если бы это было лет 30 назад, то вопросов нет, а сейчас мне тяжело» Ольга Василевич дочь мобилизованного

Что известно родственникам?

Василий Василевич сообщил семье, что подготовка мобилизованных в пункте сбора займет 15 дней, после чего военнослужащих увезут. Куда именно, не сообщают.

«Моя мама в тот же день, когда его забрали, на горячую линию в Москву звонила в Министерство обороны. Девушка, которая была там на горячей линии, была в шоке, что человека в возрасте пришли и забрали. [Она] просто дала номера телефонов военкомата нашего города Сафоново и самого Смоленска. Соответственно, в субботу и воскресенье в Смоленске никто трубки не берет, а наш [военкомат] говорит: "ну, наверное, все будет нормально". [Хотели] у папы спросить номер военного билета, а ему на вопросы не отвечают», — рассказала дочь мужчины.

На горячей линии родственникам дали два адреса, по которым располагаются военкоматы, в которые можно обратиться — Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12 и Сафоново, улица Советская, дом 4.

Единственное, что он сказал, что у него не было армии, у него просто была военная кафедра, он учился в Сельскохозяйственной академии, это было 40 лет назад. И он, грубо говоря, никогда оружие в руках не держал. И у него специализация — старший лейтенант, пулеметные войска. Блин, какой папа пулеметчик в 60 лет? Ольга Василевич дочь мобилизованного

Состояние здоровья

Со слов отца Ольга знает, что вместе с ним в пункте сбора тоже находятся пожилые люди. Василий Василевич рассказал о мужчине, который младше его на год, и о 64-летнем мобилизованном.

«Уже все жалуются, все всё знают. И самое интересное, они же видят, какой человек перед ними стоит. Папа там был два дня, вчера вечером мы с мамой спрашиваем, была ли медкомиссия. А он говорит: "у нас давление не мерили. Когда привезли в Смоленск, наше состояние здоровья спросили с наших слов, мол, ты нормально себя чувствуешь? И все".

Ольга сообщила, что у отца диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, гипертония, есть проблемы со зрением и опорно-двигательным аппаратом.

У меня у папы легкие полностью не функционируют, у него проблемы с легкими. Они набирают воздух процентов на 60, от этого они кровь в голову вгоняют, и от этого у него всегда красное лицо и повышенное давление, он терял из-за этого сознание. Из него боец никакой Ольга Василевич дочь мобилизованного

Президент России Владимир Путин объявил мобилизацию 21 сентября в обращении к россиянам, жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей Украины. По словам российского лидера, она будет частичной. Он отметил, что призыву подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу пояснил, что планируется набрать 300 тысяч человек. Он отметил, что призыву не подлежат студенты. Также позже был опубликован перечень сфер, сотрудников которых не будут мобилизовывать.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимира Цимлянский назвал максимальный возраст призывников при частичной мобилизации. Так, призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

По данным Telegram-канала Mash, Минобороны отчитало военкоматы за халатность и мобилизацию «всех без разбора». По данным канала, военкоматы обязали рассматривать каждого призывника отдельно. Это необходимо, чтобы под мобилизацию не попали люди в возрасте с инвалидностью и другие, не попадающие под призыв.