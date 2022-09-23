В Минобороны уточнили категории не попадающих под частичную мобилизацию россиян

В Минобороны заявили, что к мобилизации не привлекут работников IT, связи, СМИ и финансов

К частичной мобилизации в России не привлекут работников сфер IT, связи, СМИ и финансов. Категории не попадающих под призыв россиян Минобороны уточнило в своем Telegram-канале.

Ведомство приняло решение, что граждане с высшим образованием, работающие в указанных сферах, не должны привлекаться к мобилизации, чтобы обеспечить бесперебойную работу высокотехнологичных отраслей и финансовой системы России.

Как уточнили в Минобороны, речь идет об аккредитованных организациях, которые занимаются разработкой, развитием и внедрением решений в сфере высоких технологий, а также обеспечивают работу информационной инфраструктуры. Также повестки не будут вручаться сотрудникам российских сотовых компаний и ответственным за функционирование общественных линий связи.

Кроме того, под частичную мобилизацию не попадают работники средств массовой информации и распространители их продукции. В ведомстве добавили, что также решили освободить от призыва специалистов финансовых организаций, обеспечивающих стабильность платежной системы и наличного денежного обращения.

Минобороны уточнило, что руководители организаций из вышеописанных сфер должны будут предоставить списки своих сотрудников в Генеральный штаб Вооруженных сил России.

Ранее представитель ведомства Владимир Цимлянский заявил, что призыву на мобилизацию подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. В первую очередь повестки будут получать мужчины, имеющие специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя. Одним из основных факторов в Минобороны назвали наличие боевого опыта.