Россиянин рассказал о мобилизации 49-летнего слепого на один глаз отца

Россиянин Чухлебов заявил, что мобилизирован его 49-летний слепой на один глаз отец

В Ростовской области 24 октября повестку получил 49-летний россиянин Александр Чухлебов, рассказал «Ленте.ру» его сын Александр Чухлебов (младший). По его словам, отец ослеп на один глаз в результате производственной травмы, но призывнику не предоставили возможности пройти медосмотр. На фронт мужчину могут отправить уже в ближайшее время.

«24 сентября к отцу пришли домой и вручили повестку. Он подписал. А уже 25 сентября, в 6 утра, его забрали. Мы спрашивали, на каком основании забрали уже почти 50-летнего мужчину, хотя забирать сейчас должны только до 35. Нам ответили, что все, теперь призывают до 50. Я прочитал им закон о порядке призыва, продемонстрировал сайт Минобороны, но это не помогло», — рассказал Александр.

По его словам, рано утром мужчину на автобусе увезли в воинскую часть на учения. Причем, забирали даже не из военкомата, а от местного дома культуры, без медицинского осмотра, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«У отца не видит один глаз — была производственная травма. Он работал стекольщиком, осколок попал в глаз. Операцию провели, но восстановить зрение это не помогло, — поделился Александр. — Единственный медосмотр проводили только непосредственно в воинской части, но не должным образом: всех просто попросили раздеться по пояс, спросили, есть ли пятна на теле, и признали годными. Когда отец сказал, что у него проблема с глазом, его проигнорировали. Сейчас он на стрельбах».

Александр пытался звонить на горячую линию информирования о мобилизации. Там ему подтвердили, что граждане, старше 35 лет призываться не должны, но военкомат это не убедило.

Мать поехала в военкомат, предоставила справку. Там ей ответили, что по телевизору могут говорить одно, а на деле все обстоит иначе. Надо, конечно, было справку приносить заранее. Если у тебя есть травма, о ней нужно сообщать, чтобы тебя списали. Но просто никто не знал, что будут так мобилизовывать Александр Чухлебов сын мобилизованного

Он также рассказал, что написал обращение губернатору Ростовской области и в военную прокуратуру, сам же Александр Чухлебов сейчас на пути в Москву.

«Мы сейчас пытаемся заходить со всех фронтов, чтоб отца вернули обратно. Кстати, поскольку в воинскую часть я сейчас езжу почти каждый день, могу сказать, что возрастных людей там много. Есть еще один 49-летний, 45-летний. В принципе, людей старше 35 лет много. Особо никто не разбирается. Вчера отцу сказали, что уже завтра их отправляют на Украину. Думаю, точно станет ясно после стрельб», — заключил Александр.

Ранее юрист «Европейской Юридической Службы» Евгений Лучин рассказал о возможном наказании за уклонение от мобилизации. По его словам, за неявку по врученной под роспись повестке военного комиссариата гражданин может быть привлечен сначала к административной ответственности, а потом и к уголовной.