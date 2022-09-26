Юрист озвучил возможное наказание для уклоняющихся от мобилизации россиян

Юрист Лучин рассказал, что максимальный срок лишения свободы для уклонистов 2 года

За неявку по врученной под роспись повестке военного комиссариата гражданин может быть привлечен сначала к административной ответственности, а потом и к уголовной. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий юрист «Европейской Юридической Службы» Евгений Лучин.

Наказание для уклонистов

Согласно статье 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по повестке военного комиссариата в установленные время и место без уважительной причины, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трех тысяч рублей, сообщил юрист.

По его словам, уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Когда может последовать уголовная ответственность

При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник не является по повестке с целью избежать возложения на него обязанности нести военную службу, поделился юрист.

Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военный комиссариат по истечении действия уважительной причины и так далее Евгений Лучин юрист

«Как отмечают юристы, с технической точки зрения объявленная частичная мобилизация не будет сильно отличаться от призыва в обычных условиях. Также к тем, кто уклоняется от повестки, не будут применяться более суровые санкции», — подытожил он.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.