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Российскому инвалиду-колясочнику выдали повестку в военкомат

В Адыгее инвалиду-колясочнику выдали повестку для явки в военкомат
Михаил Тимошенко

Михаил Тимошенко. Фото: Михаил Тимошенко / «Блокнот Краснодар»

Сотрудник военного комиссариата Адыгеи в присутствии полицейского посетил местного жителя, инвалида-колясочника Михаила Тимошенко и выдал ему повестку для явки в военкомат. Об этом сообщает портал «Блокнот Краснодар».

Как рассказал изданию 93.ru сам Тимошенко, он состоит в запасе в звании капитана, так как до пенсии работал в МВД по городу Грозный. В 2009 году при исполнении обязанностей он получил травму, из-за которой потерял способность самостоятельно ходить. В 2012 году он вышел на пенсию с первой группой инвалидности.

По его словам, адыгейский военкомат ранее уже пытался привлечь его к военным сборам в 2021 году — тогда ему пришлось в очередной раз предоставлять все документы о своем здоровье. Однако 25 сентября 2022 года ему вновь вручили повестку, в которой его пригласили явиться по вопросу мобилизации.

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«Считаю, что это просто беспредел, точнее недоработка сотрудников мобилизационного отдела и все. (...) Меня что в армию заберут, что ли? У меня первая группа! Куда? В кресле инвалидном? Смех, да и только», — прокомментировал вручение повестки Тимошенко.

Он отметил, что даже после того как сотрудник военкомата увидел, что Тимошенко не может передвигаться без инвалидного кресла, он все равно предложил капитану запаса явиться в военный комиссариат, где с его ситуацией разберутся «на месте».

«Я им ответил, что мне делать больше нечего что ли. Кататься только туда и обратно», — приводит «Блокнот» слова Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в Москве мобилизовали 27-летнего Владислава Команджиева, у которого не видит один глаз. Мужчина перенес 12 операций, однако военкомат признал его годным к службе.

24 сентября стало известно, что российское оборонное ведомство провело общее собрание и отчитало военкоматы за привлечение к мобилизации «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

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Сергей Истомин
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