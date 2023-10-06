Стали известны итоги встречи Путина и Мирзиеева

Путин и Мирзиеев подписали 11 документов по итогам переговоров в Москве

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подписали 11 документов по итогам переговоров, которые состоялись в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, главы государств приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества двух стран. Также стало известно, что правительства двух стран договорились об учреждении генерального консульства РФ в Самарканде.

Кроме того, Путин и Мирзиеев утвердили программу сотрудничества между МИД России и Узбекистана на два года вперед. Также были были приняты документы о развитии связей по линии министерства науки и высшего образования, таможенных ведомств и других структур.

5 октября президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Казань. Помимо переговоров с Путиным у него запланирована встреча с встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, а также поездка в Татарстан для переговоров с главой республики Миннихановым.