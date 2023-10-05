Президент Узбекистана прибыл в Казань

Президент Узбекистана Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Казань

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Казань. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан» в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованным кадрам, в аэропорту его встретили глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Ранее сообщалось, что Мирзиеев посетит Россию с официальным визитом 5-7 октября. Как уточнялось, он отправится в страну по приглашению российского президента Владимира Путина. Главы государств проведут переговоры в Москве. Кроме того, у узбекского лидера запланирована встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также поездка в Татарстан для переговоров с Миннихановым.

