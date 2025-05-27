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10:43, 27 мая 2025Наука и техника

На параде в Ливии заметили российских «Тигров»

Военный парад в Ливии открыла российская бронемашина «Тигр-Багги»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На военном параде в Ливии использовали специальную бронированную машину «Тигр» российского производства. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Военный Осведомитель».

Отечественная бронемашина открывала парад Ливийской национальной армии в Бенгази. По словам автора, местные военные использовали специальную бронированную машину (СБМ) ВПК-233136 «Тигр». Причем модель была представлена в исполнении «Багги». Такой автомобиль предназначен для перевозки военных в условиях пересеченной местности, в том числе по степной и горно-пустынной.

Автор также заметил, что на параде в Бенгази присутствовали российские бронеавтомобили «Спартак». Кроме того, местная армия продемонстрировала танки Т-72 и Т-62 с мангалами, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» и «Панцирь-С1Э», новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2Э и другую технику.

На сайте компании «Рособоронэкспорт» указано, что «Тигр» может быть выпущен в нескольких модификациях: пятидверная версия «Тигр-Рейд», бронемашина с открытым верхом «Тигр-Багги», «Тигр-Vip» для перевозки важных персон и бронированный медицинский автомобиль БМА.

В мае на параде Победы в Туле заметили бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ». Ранее модуль «Арбалет-ДМ» устанавливали только на бронеавтомобили «Тигр-М».

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