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04:31, 15 мая 2025Наука и техника

Российский «Спартак» получил «Арбалет»

Российский бронеавтомобиль «Спартак» получил боевой модуль «Арбалет»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» получил дистанционно управляемый боевой модуль «Арбалет-ДМ». На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Бронеавтомобиль с новым оборудованием впервые показали на параде Победы в Туле. Модуль с крупнокалиберным пулеметом «Корд» получил систему стабилизации, которая позволяет вести прицельный огонь в движении. Прицельный комплекс «Арбалета» состоит из телевизионной камеры с дальностью обнаружения и распознавания целей не менее 2500 метров, тепловизионной камеры с дальностью 1500 метров и лазерного дальномера.

Ранее модуль «Арбалет-ДМ» устанавливали только на бронеавтомобили «Тигр-М». Машину с боевым модулем приняли на вооружение в 2017 году.

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В апреле военкор Дмитрий Кулько рассказал, что российский бронеавтомобиль «Сармат-3» отличается хорошей маневренностью, но салон у защищенной машины тесный. Бронеавтомобиль весом 3,5 тонны развивает скорость до 150 километров в час.

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