Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:05, 7 апреля 2025Наука и техника

В России оценили редкий броневик «Сармат»

Военкор Кулько: Бронеавтомобиль «Сармат-3» маневренный, но тесный
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский бронеавтомобиль «Сармат-3», который редко попадает в кадры из зоны специальной военной операции (СВО), отличается хорошей маневренностью, но салон у защищенной машины тесный. Возможности бронеавтомобиля оценил военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

Кулько отметил, что машину несколько раз модернизировали. Финальная версия «Сармата» весит 3,5 тонны. При этом машина достаточно маневренная, а двигатель мощностью 150 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 150 километров в час.

Военкор рассказал, что бронеавтомобиль обеспечивает защиту от осколков. На крыше «Сармата» находится место для установки крупнокалиберного пулемета «Корд», но бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск прикрыли верхнюю полусферу сеткой для защиты от дронов.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

«Места внутри маловато. Чтобы влезть впятером в четырехместную машину пришлось исполнять чудеса эквилибристики. Случись что, быстро не выпрыгнешь. Десантники говорят, один из "Сарматов" у них наехал на тээмку (противотанковая мина ТМ — прим. «Ленты ру») и все, кто был внутри, выжили. Но это, скорее, дело случая», — говорится в сообщении.

В феврале в зоне СВО заметили «Сармат-3» с решетчатым экраном для защиты от дронов. Также машину оснастили комплексом радиоэлектронной борьбы.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Хинштейн распорядился проверить курских чиновников

    Президент Ирана призвал США доказать желание вести переговоры

    В России запретили навязывать потребителям допуслуги

    Бывший украинский дипломат обвинил Зеленского в занижении потерь

    В Челябинске запустили поздравительные ролики в честь побившего рекорд Овечкина

    Названо количество квартир дешевле 10 миллионов рублей в Москве

    Глава немецкой партии осудила идею готовить школьников к войне

    Зависимость России от турецких лимонов оценили

    Дачникам назвали способы снять боль в спине после работы в огороде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше