В России оценили редкий броневик «Сармат»

Военкор Кулько: Бронеавтомобиль «Сармат-3» маневренный, но тесный

Российский бронеавтомобиль «Сармат-3», который редко попадает в кадры из зоны специальной военной операции (СВО), отличается хорошей маневренностью, но салон у защищенной машины тесный. Возможности бронеавтомобиля оценил военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

Кулько отметил, что машину несколько раз модернизировали. Финальная версия «Сармата» весит 3,5 тонны. При этом машина достаточно маневренная, а двигатель мощностью 150 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 150 километров в час.

Военкор рассказал, что бронеавтомобиль обеспечивает защиту от осколков. На крыше «Сармата» находится место для установки крупнокалиберного пулемета «Корд», но бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск прикрыли верхнюю полусферу сеткой для защиты от дронов.

«Места внутри маловато. Чтобы влезть впятером в четырехместную машину пришлось исполнять чудеса эквилибристики. Случись что, быстро не выпрыгнешь. Десантники говорят, один из "Сарматов" у них наехал на тээмку (противотанковая мина ТМ — прим. «Ленты ру») и все, кто был внутри, выжили. Но это, скорее, дело случая», — говорится в сообщении.

В феврале в зоне СВО заметили «Сармат-3» с решетчатым экраном для защиты от дронов. Также машину оснастили комплексом радиоэлектронной борьбы.