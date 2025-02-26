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16:07, 26 февраля 2025Наука и техника

Российский «Сармат» получил «мангал»

В зоне СВО заметили бронеавтомобиль «Сармат» с защитой от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Бронеавтомобиль «Сармат-3», который используют Воздушно-десантные войска России, получил решетчатый экран для защиты от дронов. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Туман войны».

На снимке можно заметить традиционную для зоны проведения специальной военной операции (СВО) конструкцию для защиты верхней полусферы, которую называют «мангалом». На легком каркасе закрепили стальные решетки, которые могут сбить FPV-дрон с курса в случае атаки. Кроме того, «мангалы» способны вызвать преждевременное срабатывание боевой части, снизив ущерб для техники.

Также защиту установили на дверях машины, а над колесами появились самодельные брызговики. Дополнительную защиту от дронов обеспечивает комплекс радиоэлектронной борьбы.

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Легкий бронеавтомобиль ЛСТС-1944 «Сармат-3» весит 3,5 тонны, поэтому машину можно перевозить внутри вертолета Ми-8. Четырехместная машина получила дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил.

В ноябре 2024 года военкор Дмитрий Кулько сообщил, что бойцы положительно оценили «Сармат». Машина отличается хорошей подвижностью и проходимостью на раскисших полях.

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