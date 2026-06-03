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19:27, 3 июня 2026Забота о себе

Врач развеяла мифы о раке шейки матки

Онколог Фатьянова: Вакцина от ВПЧ не вызывает рак шейки матки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова развеяла несколько распространенных мифов о раке шейки матки. Заблуждения об этом заболевании она опровергла в беседе с «Известиями».

По словам Фатьяновой, многие считают, что вирус папилломы человека (ВПЧ) всегда приводит к раку шейки матки. Это утверждение врач назвала мифом. «Вирус может жить в организме годами, и лишь в некоторых случаях он приводит к изменениям клеток», — объяснила она и добавила, что рак вызывают далеко не все виды ВПЧ.

Фатьянова также отметила, что вакцина от ВПЧ не провоцирует рак. Доктор уточнила, что заразиться из-за нее нельзя, так как она не содержит живого вируса или его ДНК.

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Еще один миф — это мнение, будто не нужно проходить обследования, если у женщины нет боли или кровотечений. Фатьянова заверила, что в действительности нужно регулярно проходить осмотры у гинеколога и сдавать ПАП-тесты и ВПЧ-тесты. Врач объяснила: это необходимо, так как на ранних стадиях рак шейки матки не имеет симптомов.

Онколог также подчеркнула, что рак шейки матки может возникать в любом возрасте, несмотря на распространенное мнение о том, что им не болеют женщины младше 25 лет или женщины после менопаузы. Фатьянова уточнила, что существуют два пика заболеваемости: в 35-45 лет и после 65 лет.

Ранее онколог Георгий Зурабов развеял мифы о родинках, с которыми регулярно сталкивается на приемах. По его словам, увеличение размеров и цвета родинки не всегда говорит об онкологическом заболевании.

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